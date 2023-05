Ema: treener vägistas viienda klassi lapse

Venemaa portaal Championat.com kirjutab, et Ufas spordikoolis õpetav Leontjev peeti politsei poolt kinni, sest teda süüdistatakse mitme alaealise sportlase seksuaalses väärkohtlemises. Väidetavalt tunnistas 58-aastane treener ülekuulamisel oma teod ka üles.

Telegrami kanal SHOT kirjutab, et Leontjevi teod tulid ilmavalgele, kui kaks õdedest suusatajat rääkisid oma emale, et nende suusakrossi treener on neid mitmel võistlusreisil seksuaalselt väärkohelnud. Vanemat tütart, kes käib üheksandas klassis, oli Leontjev käperdanud. Ema sõnul läks tema nooremal, viiendas klassis käival tütrel veelgi õnnetumalt, sest teda oli treener vägistanud.