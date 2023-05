Kas uus sõitja on selge? Hyundai korraldas kiirele soomlasele salajase testi

Nüüd kirjutab Rallit.fi, et Hyundai on alates möödunud nädala lõpust end Kesk-Soomes asuval testialal testinud. Nendega jätkati ka neljapäeval, kuid siis lasti rooli Suninen.

Järgmisel kahel rallil Sardiinias ja Keenias sõidab Hyundai kolmanda autoga Sordo, kuid Eestis ja Soomes teda ilmselt võistlemas ei näe. See tähendab, et Hyundail oleks vaja sõitjat kiireteks kruusarallideks, mis on just Sunineni pärusmaa.