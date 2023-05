Kaia Kanepi peab Vene sportlaste tõrjumist inimsuhete lõhestamiseks

Tennisehuvilisest poliitik Valdo Randpere on enda sõnul seletanud Kaia Kanepile juba tükk aega tagasi, et Venemaa tungis kallale Ukrainale ja on agressor, ent sellegipoolest otsustas Eesti endine kauane esitennisist osaleda selle nädala algul Strasbourgi turniiril paarismängus koos venelanna Anželina Gabujevaga, mille eest on pälvinud Eestis laialdast kriitikat.