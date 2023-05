Sordo selgitas tema kohta käivat valearusaama

Nüüd selgitas Sordo DirtFishile, et väide nagu talle ei meeldiks naturaalselt kiired rallid, ei vasta tõele. «Asi pole selles, et mulle ei meeldi Soome või Eestisse minna. Mulle meeldivad need kiired rallid. Inimesed räägivad, et mulle Soome ralli ei meeldi, aga meeldib küll. Mulle meeldiks seal sõita, see oleks ülitore. Samamoodi ka Eestis, aga ma eelistan lihtsalt teisi rallisid,» lausus Sordo.