Läti hokikoondise peatreener: arvan, et see on alles algus

«Emotsioonid on muidugi kohal. Nagu ma ütlesin, kõik on alles algus. Saatsime korda väikse ime. Usun, et see hetk kirjutatakse kuldsete tähtedega Läti ajalukku, kuid meistrivõistlused ei lõppe siin. Meeskond on järgmiseks sammuks valmis,» rääkis Vitolinš.

Kuidas saada vastu aga tugevale Kanadale? «Peame mängima oma mängu. Meil tekivad momendid ning peame need ära kasutama. Mida kaugemale jõuame, seda vähem momente meil tekib, kuid kui kvaliteet säilib, suudame iga meeskonnaga võidelda. Süües kasvab isu. Näeme, et suudame võita Rootsit, Šveitsi, Tšehhit. Iga mäng on 60 minutit pikk ning algab seisuga 0:0. Kutid on väga pühendunud. Arvan, et see on alles algus,» lõpetas Vitolinš.