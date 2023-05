Rootsi hokilegend ei hoidnud end fiasko järel tagasi: kuradi s*tapead

«Koondis mängib alagrupis seitse mängu, aga ükski mängija ei tähistanud väravaid. See peegeldab, milline kirg neil hoki vastu on. Veerandfinaalis olid nad vastamisi võistkonnaga, kes elab kire nimel. See tulemus oli ette määratud. Oleme praegu lihtsalt sitad. Mehed ei kasutanud võimalust, mis neil olemas oli,» säutsus Bergqvist.

Hiljem Expresseniga rääkides nentis Bergqvist, et tänased mängijad võtavad koondise esindamist kergekäeliselt. «Mängijad tulevad kokku ja mõtlevad, et on kuradima lihtne väiksemaid riike võita. Siis kohtud aga Lätiga, kellel on kirge ning kes mängib puupüsti hallis – sellega sa enam toime ei tule,» ütles Bergqvist.