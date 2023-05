Mis on Läti hokikoondise edu valem?

Läti ründaja Rodrigo Abolsi sõnul on koondise edu valemiks meeskondlik mäng. «Meil ei ole egosid, kõik seavad tiimi esikohale. See, kuidas me kaitses mängisime, kuidas me litreid blokeerisime. Kui keegi teenib karistuse, siis võtame selle vastu. Keegi ei solvu, me utsitame üksteist edasi ning see tasub ära. Ma ei ole kunagi sellises tiimis mänginud,» märkis Abols.