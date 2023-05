Biatlonilegend Fourcade astub teatrilavale

Fourcade’i monotükk lavastub sügisel ning kokku on planeeritud 15 etendust üle Prantsusmaa.

«Idee tekkis pandeemia ajal. Mulle oli tunne, et minu karjääri lõpetamine on saladus, sest viimasele viiele võistlusele pealtvaatajaid ei lubatud. Mul oli väga raske niimoodi lahkuda,» lausus Fourcade.

Miks astub Fourcade aga just teatrilavale? «Oleme moodsast tehnoloogiast liiga sõltuvuses ning unustame inimlikkuse. Tahan, et see projekt oleks inimlik. Kohtun jälle publikuga silmast-silma. Ma ei hakka portreteerima klassikalist Prantsusmaa kirjandust, vaid räägin teile loo selliselt, kuidas keegi teine ei suudaks,» ütles Fourcade.