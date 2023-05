M-Spordi pealik: meil on Tänakuga Sardiiniast hea mälestus, mida loodame korrata

Viie etapiga on valitsev maailmameister Rovanperä kogunud 98 punkti. Teisel kohal olev Tänak kaotab talle 17 punktiga. Kuna Sardiinias on teepuhastamise efekt suur, võiks Tänakul noorema konkurendi vastu olla eelis.

«Portugal oli meile raske võitlus, kuid lõime seal eesootavaks väljakutseks Sardiinias hea pinnase. Meeskonnana on meil Sardiiniast häid mälestusi, kui Ott 2017. aastal võitis. Loodame seda sel aastal korrata,» ei teinud Millener saladust, et eesmärgiks on ralli võit.

«Ott on oma kiirust tõestanud. Ta on tõestanud, et suudab võita. Peame jätkama tema toetamist sel teekonnal. Ta võitleb meistritiitli eest ning loodetavasti on pärast Sardiinia rallit seis veelgi tasavägisem,» lausus Millener.