Sardiinias debüteeriv Virves: tegu on raske etapiga, peame hoolitsema auto ja rehvide eest

«See saab olema mul esimeseks korraks Sardiinias võistelda, nii et mul on palju õppida, sest see on väga raske etapp,» tunnistas 22-aastane Virves M-Spordi pressiteate vahendusel.

«Õnneks oleme saanud Portugalist head kogemust ja saame seda informatsiooni Sardiinia katsetel ära kasutada. See on suur võimalus, et palju õppida. See on raske etapp ja peame hoolitsema auto ning rehvide eest,» jätkas mullune juunioride maailmameister.