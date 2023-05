Taanlanna elu pärast võitu: «Kuradi loll lehm. Lööksin sind kepiga. Loodan, et põled põrgus»

«Ma loodan, et sa põled põrgus.» «Ära tule Malaisiasse sa väärakas.» «Lööksin sind kepiga.» «Kuradi loll lehm.»

Need on vaid mõned näited, mis Taani telekanal TV2 tõi välja solvangutest, mida Blichfeldt pärast võitu sai. 25-aastase sulgpalluri sõnul sai ta tunnis umbes 100 taolist solvangut ning puutumata ei jäänud ka tema tiimikaaslased.

«Osades sõnumites on otsesed tapmisähvardused minu ja minu pere suunas,» tunnistas ta.

Sportlane kahtlustab, et enamik solvanguid on malaislastelt ning usub, et neid ajendas solvanguid saatma matšil juhtunu.