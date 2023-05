Läti hokikoondis purjetas soomlaste sisu pealt poolfinaali

Kes Soome keele ja kultuuriga ülemäära kursis pole, sellele teadmiseks, et sisu on – Wikipedia kirjelduse kohaselt – seesmiselt kramplik südikus, mida tavaliselt esitatakse olukordades, kus edu saavutamine on vastuoluline. Seda lätlased reede õhtul MMi veerandfinaalis ka demonstreerisid, kui lülitasid 3:1 võiduga konkurentsist 11-kordse maailmameistri ja kahekordse olümpiavõitja Rootsi.