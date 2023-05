Tänaku tiimikaaslane on kindel, et suudab Sardiinias kõrgesse mängu sekkuda

Eesootava Sardiinia ralli eel lausus prantslane DirtFishile: «Meil on olemas vajaminev kiirus, et kuttidele vastu saada. Oluline on lihtsalt kõik tükid kokku panna, misjärel olen kindel, et meil õnnestub siin korralik tulemuse teha.»

«Olen kindel, et see on võimalik. Näitasime seda juba [Portugalis], et see on võimalik ning olen kindel, et nüüd õnnestub see meil jälle,» jätkas Portugalis esimese kiiruskatse võitnud, ent seejärel tehniliste probleemidega tõttu kiiruses järele andnud ja tagatipuks sootuks rajalt välja sõitnud prantslane.