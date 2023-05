Nikola Jokic üllatas pornotähte: keegi ei arvanud, et see nii kiiresti lõppeb

Päris seeriaks seal muidugi ei läinudki, sest Nikola Jokici tüüritav Denver Nuggets pühkis Los Angeles Lakersiga põrandat, alistades nad kindlalt mängudega 4:0. See oligi see, mis Anni üllatas.

«Keegi meist ei uskunud, et see nii kiiresti lõppeb. See oli veider ja kummaline. Kui Lakers oli jäänud 0:3 kaotusseisu, mõtlesin endamisi, et mis toimub?» vaatas Ann läänekonverentsi finaalseeriale tagasi.