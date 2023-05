Tuntud autotootja ei tule WRC tippklassi

«Rally2-klass on meile õige koht, sest väljakutse on tohutu. Konkurents on meeletu ning see on hea viis näidata Citroëni mootorispordiosakonna oskusi ning kuidas oleme suutelised ehitama väga hea võimekusega autosid. Me ei saa praegu Rally1-klassi tulla,» kostis Citroëni üks ninamehi Didier Clément DirtFishile.