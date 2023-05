Bundesliga lõppvaatus pani õhku ahmima: Bayernit ja Dortmundi lahutas vaid väravate vahe

Viimase vooru eel oli selge, et kui Dortmundi Borussia võidab kodus Mainzi, siis on nad hoolimata lähima jälitaja Müncheni Bayerni mängu tulemusest meistrid. Läks aga nii, et Borussia jäi 24 minutiga 0:2 taha. Sealjuures ei suutnud Borussia kesktormaja Sébastien Haller 19. minutil realiseerida penaltit.