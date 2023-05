VIDEO ⟩ Endine suusahüppaja näitas Girol võimu, kuigi saatus tegi elu oodatust keerulisemaks

Enne tänast 18,6 km pikkust temposõitu, mis viis ratturid Tarvisiost Monte Lusarisse, oli sloveen üldarvestuses teine, kaotades Geraint Thomasele 26 sekundit. Laupäevane 20. etapp polnud küll pikk, kuid tõus Monte Lusarisse oli 7,3 km pikk ning keskmise tõusukraadiga 12,1 protsenti ehk tegemist oli väga raske temposõiduga.

Roglič oli parim igas vaheajas peale teise, kus ta kaotas prantslasele Bruno Armirailile 11 sekundit. Finišis edestas Jumbo-Visma rattur lähimat jälitajat Thomast 40 sekundit.

33-aastase Rogliči edu oli seda märkimisväärsem, et ta pidi etapi jooksul vahetama ratast, sest tal tuli kett maha. Sloveeni elu ei teinud lihtsamaks tõik, et mehaaniline rike toimus tõusul.

Ehkki homme sõidetakse Girol 126 km pikkune viimane etapp, on see üldarvestuse mõttes puhas formaalsus. Ka Thomas tunnistas pärast temposõitu, et tema jaoks on mäng läbi. Kokkuvõttes lahutab kahte kanget 14 sekundit, kolmandana tõuseb poodiumile João Almeida, kes kaotab liidrile 1.15.