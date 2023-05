VIDEO ⟩ Götzises ületati Erki Noole peaaegu 26 aastat püsinud rekord

RIP Erki Nool’s MR - Ash Moloney with a sensational 46.46. And PB for Sven Roosen 47.83. pic.twitter.com/9QO5OE9KMw

Götzise avapäev oli kõrgetasemeline nii meeste kümnevõistluses kui ka naiste seitsmevõistluses. Eesti lippu hoiab kõrgel Karel Tilga, kes on avapäeva järel kuues ja edestab isikliku rekordi graafikut kaks punkti. See tähendab, et meie mehe kurss on 8486 punkti peal.