Naisvõrkpallurid võitsid, mehed said ülikindla kaotuse. Rikberg: näen väljakul palju egosid

Eesti koondis pole sellises koosseisus kunagi mänginud ja midagi pole teha, aga see pole kindlasti see hetk, kus hakata vabandusi mõtlema, et keegi on puudu. Tahan näha, mis seis on meil siis, kui uuesti Soomega kohtume. Meil pole ju palju mängijaid juurde võtta, vastased on ka üsna sarnase näoga, võib-olla on üks mees liitumas.