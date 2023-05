Vene armeeklubisse kuuluv olümpiavõitja on ahastuses: minu rahvusvaheline karjäär on läbi

Lasitskene võitis Tokyo olümpialt kulla ning on kroonitud kokku viiel korral maailmameistriks. Ometi pole tal erilisi võimalusi rahvusvahelisse spordiellu naasmiseks, sest ta kuulub Venemaa armee spordiklubisse CSKA ning tal on agressorriigi sõjaväes ka kapteni auaste.

«Minu rahvusvaheline karjäär on läbi. Kõik on juba ammu otsustatud, vahet ei ole, mis me teeme. Ma ei usu, et me oleme sinna oodatud. Mul pole mingeid lootusi,» vastas Lasitskene MIR 24-le antud intervjuus, kas teda võiks näha Pariisi olümpial.