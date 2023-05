Mägironimislegend suusasangari Kowalczyk-Tekieli abikaasa surmast: mägironimine on ohtlik, ta pidi eksima

«Ma vabandan, et kommenteerisin Kacper Tekieli surmapõhjust aluseta. Ma ütlesin asju, kuigi ei teadnud, mis juhtus. Pärast juhtunu kohta rohkem õppimist usun ma, et see oli halvast õnnetusest tingitud õnnetus. See võinuks kõigiga juhtuda,» tunnistas Wielicki oma eksimust.