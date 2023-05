Täielik segadus: Valgevene ühe kuulsama spordiklubi kodulehel ilmus järelhüüe Lukašenkale

Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedane liitlane viibib hetkel Moskvas ning kahtlustatakse, et ta on tõsiselt haige. Kuulujuttude järgi viidi ta seal ka haiglasse, kuid ametlikku kinnitust sellele ei ole.

Küll ilmus ühel hetkel Dinamo kodulehele 68-aastase Lukašenka järelhüüe. Kuigi algselt tekitas see palju segadust, siis peagi võeti klubi koduleht maha ning tiim andis teada, et tegu oli häkkerite kätetööga.

«Kallid fännid. Minski Dinamo jäähokiklubi veebilehele häkiti sisse ja see pole hetkel klubi kontrolli all. Praegu käib töö, et meile ligipääs taastada. Aitäh mõistmast,» vahendab Iltalehti Valgevene klubi pressiteadet.