VIDEO ⟩ Kuulitõukes püstitati ülivõimas maailmarekord

Crouser ise jäi viskega rahule, kuid tunnistas, et on võimeline enamaks. «Ma olen väga elevil, sest see ei tundunud rafineeritud. Ma tundsin, et mul on tohutult jõudu ja sain võimsa viske kätte,» vahendab ravhusvahelise kergejõustikuliidu (WA) koduleht Crouseri sõnu.