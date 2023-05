FISi otsus ajas Putinit toetava olümpiavõitja marru: naaseme kas võrdsetena või üldse mitte

Venemaa presidenti Vladimir Putinit korduvalt ülistanud murdmaasuusataja Veronika Stepanova on lääneriike korduvalt kritiseerinud selle eest, et venelased ei saa ravhusvahelistel võistlustel osaleda ning võttis taaskord sõna.

«FIS proovib balansseerida, aga suures plaanis paistab, et nad proovivad probleemi edasi lükata ja loota, et olukord laheneb iseenesest. Mina ei usu enam seda, mitte enam,» ppõrutas Stepanova SVT-le antud intervjuus

«Las ma teen selle selgeks: me kas naaseme võrdsetena või me ei naase üldse. Võrdsete all mõtlen ma seda, et ei ole mingit komiteed, kellel on õigus seada küsimärgi alla minu poliitilised vaated,» jätkas Pekingi olümpialt teatesõidus kulla võitnud suusataja.