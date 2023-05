Edu valemi suur osa: Läti hokimees kiitis imelist soomlast

Läti võitis pronksikohtumises lisaajal 4:3 USAd, kuigi oli mõni minut enne normaalaja lõppu taga 2:3. See on meie lõunanaabrite esimene medal hoki MMilt ning Lätist sai esimene uus medaliriik pärast 2000. aastat, mil Slovakkia võitis hõbeda.

Lätlaste kangelaseks tõusis kaitsja Kristiāns Rubīns, kes viskas otsustava värava ja sai enda nimele ka 3:3 tabamuse. Sealjuures on huvitav märkida, et pronksimäng oli Rubīnsile alles neljas mäng sel MMil ning enne tänast polnud ta kogunud ühtegi resultatiivsuspunkti.

Huvitav on märkida, et kui lõviosa pronksikoondise abipersonalist on lätlased, siis kuulus abitreenerite sekka ka soomlane Nummelin. Tegemist on endise tippmängijaga, kes krooniti 1995. aastal Soomega maailmameistriks. Kokku võitis ta koondisega MMilt seitse medalit, samuti kuulus ta 2006. aasta Torino olümpial hõbeda võitnud meeskonda.