Läti pronks rõõmustas ajalugu meenutanud venelast

Läti võitis pronksikohtumises lisaajal 4:3 USAd, kuigi oli mõni minut enne normaalaja lõppu taga 2:3. See on meie lõunanaabrite esimene medal hoki MMilt ning Lätist sai esimene uus medaliriik pärast 2000. aastat, mil Slovakkia võitis hõbeda.

Lätlaste kangelaseks tõusis kaitsja Kristiāns Rubīns, kes viskas otsustava värava ja sai enda nimele ka 3:3 tabamuse. Sealjuures on huvitav märkida, et pronksimäng oli Rubīnsile alles neljas mäng sel MMil ning enne tänast polnud ta kogunud ühtegi resultatiivsuspunkti.

Portaaliga Metaratings vestelnud Krikunov tõdes, et pronks on Lätile silmapaistev tulemus. «Mõelda vaid, et 1,5 miljoni elanikuga riik (tegelikult veidi alla 1,9 miljoni – H. L) alistas USA. Riigi, kus on 360 miljonit inimest (tegelikult umbes 332 miljonit – H. L). Kuidas küll?»