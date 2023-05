Kuhu jääb nüüd särgiau? Mitu Leedu korvpalliässa ei soovi koondist esindada

Kuigi erinevates rahvusliigades veel hooajad käivad, vaadatakse ka augusti lõpus algava MMi suunas. Ent juba on selge, et Leedu ei lähe suurturniirile parimas rivistuses. Koondise esindamisest loobusid varakult Žalgirise kapten Edgaras Ulanovas ja tagamängija Lukas Lekavicius ning piiri taga oma satsides tähtsat rolli täitvad Marius Grigonis (Ateena Panathinaikos) ja Rokas Giedratis (Vitoria Baskonia).

«Ma ei põhjust detaile arutada. Jään koondisest kõrvale isiklikel põhjustel. Olen treeneriga rääkinud, mõistame teineteist,» selgitas juba mitmendat aasta rahvusmeeskonnast eemale jääv Ulanovas kodumaa meediale. Tasub meenutada, et nii Leedu koondist kui ka Žalgirist tüürib sama mees – Kazys Maksvytis.

Lekaviciuse otsuse taga on suve teises pooles oodatav perelisa, Grigonis viitas tervislikule olukorrale. Giedratis pole kommentaare jaganud.

Igal juhul on see Leedule valus hoop just tagaliini osas. Niigi hõredasse osakonda jätab Grigonise ja Lekaviciuse puudumine suure augu.