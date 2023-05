Madridi Real on valmis miljoneid väärt hiiglasele rahaerandi tegema

Euroopa tugevaima klubisarja kõige edukamas tiimis on kehtestatud ühe mängija kohta palga ülempiir – 3,5 miljonit eurot (bruto) hooaja eest. Tavarese endale hoidmiseks tuleb sellest aga ilmselt üle astuda.

Tõsi, 221 sentimeetri pikkusel tsentril on veel aasta kehtivat lepingut, aga tänavuse edu taustal tahaks ta ausalt välja teenitud lisa. Mundo Deportivo andmetel on Tavares praegu täpselt piiri peal, ent 1,85 miljoni netotasuga jääb ta mitmele Euroliiga tähele alla.