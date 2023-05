Messi murdis Ronaldo rekordi

35-aastane Messi on Euroopa viies tugevamas liigas löönud kokku 496 väravat ehk ühe enam kui Ronaldo. Barcelona eest lõi Messi 17 hooajaga 474 liigaväravat, PSGs on tal kahe hooajaga kirjas 22 väravat.

Viimased pool aastat Saudi Araabias mängiv 38-aastane Ronaldo on Euroopa viies tugevamas liigas suutnud lüüa 495 väravat. Manchester Unitedis lõi ta 103, Madridi Realis 311 ning Juventuses 81 väravat.

Mis saab kahest legendaarsest jalgpallurist edasi, on praegu lahtine. Messi leping PSGga lõpeb suvel ning kuuldavasti ei kavatse ta Pariisis jätkata. Ronaldo kohta kirjutab meedia, et Portugali äss on Saudi Araabias pettunud ning ihkab tagasi Euroopasse.