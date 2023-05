Ehkki säärase väite õigsust on keeruline, kui mitte võimatu kontrollida, siis tõsi ta on, et jäähoki sünnimaa jaoks tähendab igasugune medal peale kuldse MMil läbikukkumist.

Vahet pole, kas nende meeskond koosneb A-kategooria superstaaridest, on ehitud vaid mõne üksiku tähega või tullakse peale sootuks kuuenda ešeloniga. Sest Kanada, see on hoki, ja hoki, see on Kanada, mida tõestab elavalt ka rekordiline 28. MM-kuld.