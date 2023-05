Rovanperä kaardilugeja soovib, et Sardiinia ralli juba läbi oleks: sellest tuleb katastroof

1. juunil algavale Sardiinia rallile tuleb Rovanperäl startida MM-sarja liidrina esimesena. Sellist tüüpi rallil tähendab see suurt ajakaotust. Seetõttu kahtleb ta ka oma võiduvõimalustes, kuigi on varemgi kruusarallisid esimesena startides võitnud.

«Arvan, et Sardiinias seda uuesti ei juhtu. See on kindlasti üks etappidest, mis mulle ühestki otsast ei meeldi. Tuleb keeruline ralli, kuid loomulikult proovime võtta seda, mida saame,» ütles Rovanperä DirtFishile.

Rovanperä kaardilugeja Jonne Halttunen tunnistas, et talle meeldiks, kui ralli juba läbi oleks. «Tean kindlalt, et Sardiinias esimesena startides kujuneb 50 km kiiruskatse (SS4 ja SS7 – toim) rehvide ja kuumusega katastroofiks,» ütles Halttunen. «See on väga nõudlik. Pealegi pole Sardiinia meie jaoks üldiselt just parim võistlus. Anname endast parim, aga see on raske.»