VIDEO ⟩ Heat sai ajaloolise võidu ning jõudis NBA finaali

Võiduga sai Heatist alles teine kaheksandat asetust omanud tiim NBA ajaloos, kes on jõudnud finaali. Varasemalt on sellega hakkama saand New York Knicks hooajal 1998/99. Lisaks tõi korvpalliajakirjanik John Hollinger välja, et Bostonist sai esimene linn, mille NHLi ja NBA meeskonnad on kaotanud play-off'is otsustavas kodumängus kaheksandat asetust omavale tiimile.