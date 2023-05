VIDEO ⟩ Hollandi jalgpallikoondislane läks fännile kätega kallale

Olukord jäi videole, mis läks ühismeedias kiirelt levima ning seda on vaadatud juba mitu miljonit korda.

Ajax player Steven Berghuis has just punched a FC Twente fan. Madness! 😨 pic.twitter.com/DV0dMmywrk

Mängija ise vabandas juhtunu pärast. «Pärast iga võõrsil mängu saame autogramme jagades palju ähvardusi. Olen sellega harjunud, aga inimesed arvavad, et võivad meile kõike hüüda. Ometi ei lahenda mu reaktsioon midagi. See ei olnud hea, ma mõistan seda,» tunnistas 31-aastane Hollandi koondislane The Guardiani vahendusel.