Intensiivravis viibiva PSG jalgpalluri abikaasa tegi südantlõhestava postituse

Rico sattus tõsisesse õnnetusse pühapäeval, kui tema hobusele jooksis ette põgenema pääsenud hobune. Kuigi tema täpne seisund pole teada, siis abikaasa postitusest võib välja lugeda, et seis on väga tõsine.

«Aitäh kõige selle armastuse eest, mis teil meie vastu on. Sergio eest palvetab palju inimesi ja ta on väga tugev. Mul pole sõnu kirjeldamaks seda, mida ma tunnen,» postitas Silva kõigepealt esmaspäeval.

Teisipäeva hommikul järgnes palju südantlõhestavam postitus. «Ära jäta mind üksi, mu arm, sest ma vannun, et ma ei suuda. Ma ei tea, kuidas ilma sinuta elada. Me armastame sind palju,» kirjutas ta.

Get Football News France kirjutab, et eile külastasid Ricot haiglas ka tema tiimikaaslane Carlos Soler ja Sevilla jalgpalliklubi president Pepe Castro.

29-aastane Sevillast pärit pallur on Hispaaniat esindanud ühes mängus. PSG karjääri jooksul on ta Prantsusmaa kõrgliigas väljakul käinud 13 korda. Ühes tänavuse liigatiitliga on Rico kolmekordne Prantsusmaa meister.