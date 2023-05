FOTO ⟩ Saksamaa meistritiitli saatuse otsustanud vutitähele kingitakse 360 000 eurot maksev auto

Meenutagem esmalt sündmuste käiku. Viimase vooru eel oli selge, et kui Borussia võidab kodus Mainzi, siis on nad Bayerni mängu tulemusest meistrid. Läks aga nii, et Borussia jäi 24 minutiga 0:2 taha. Sealjuures ei suutnud nende kesktormaja Sébastien Haller 19. minutil realiseerida penaltit.