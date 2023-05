Palgata ja passita: jalgpallur on Bangladeshis lõksus

Asja teeb veel hullemaks tõsiasi, et riiki saabudes andis Korojev oma passi klubi töötajatele, et nood lepinguasjadega kiiremini valmis saaks. Kuigi kontraht saadigi valmis, siis passi pole venelane pärast seda uuesti näinud.

«Klubi ütleb mulle, et nad pole kõikide dokumentidega veel ühel pool,» jätkas kolmandat kuud riigis olev mängumees. «Praeguseks on mul juba ükskõik: olen valmis kontrahti lõpetama: makske mulle lihtsalt kahe kuu palk ja andke lennupilet koju. Ootan juba mitmendat nädalat ja kardan, et nad ei kavatsegi mulle maksta.»