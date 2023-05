Spordisõbrad mäletavad mõne aasta tagust aega, kui tartlaste esindustiimi võimalusi kärbiti märkimisväärselt. Õnneks ei tähendanud see sealse korvpalli surma. Küll aga tuli varasemat mudelit muuta. Läbimõeldud ja tark tegutsemine hakkab üha rohkem vilja kandma.

Üks olulisemaid pusletükke oli Janar Taltsi asumine spordidirektori ametisse. 2019. aastal tööd alustades ütles ta kohe, et Eesti suuruselt teine linn vajab edukat korvpallimeeskonda. Samas sai endine tippmängija aru, et see võtab aega.