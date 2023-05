FOTOD ⟩ Tänak otsustas Sardiinias debüteerivale Eesti rallimehele appi minna

Meie noortest sõitjatest on varem Vahemere saarel kihutanud vaid Linnamäe, olgugi, et õnnetult, sest seni ta kahel puhul lõpuni pole jõudnud. Virvese ja Jeetsi jaoks on tegemist seega Sardiinia debüüdiga, kuid kui mentoreid arvesse võtta, võiks Virvesel kaasmaalase ees kerge eelis tekkida.

Nimelt sai 22-aastane saarlane MM-etapi eel õpetussõnu 2019. aasta maailmameistrilt isiklikult, kui Ott Tänak väisas tema testipäeva.

Esmakordselt Sardiinias startiv Virves tunnistas nädala alguses M-Spordi pressiteate vahendusel, et eesootav võistlus tuleb tema jaoks kahtlemata raske. «See saab olema mul esimeseks korraks Sardiinias võistelda, nii et mul on palju õppida, sest see on väga raske etapp,» tunnistas mullune juunioride maailmameister.