Tennisetäht abiellub fänniga, kes temalt tänaval selfiet küsis

Praegu tipptennisest pausi pidav Muguruza rääkis hiljuti USA meediale, et kõik sai alguse 2021. aasta augustis, kui ta valmistus New Yorgis parajasti US Openiks.

«Minu hotell oli Central Parki lähedal ning kuna mul oli igav, siis otsustasin jalutama minna. Läksingi siis välja ning kõndisin tänaval temast mööda. Ühel hetkel pööras ta aga minu poole ja ütles: «palju edu US Openiks». Mina mõtlesin selle peale ainult, et «issand jumal kui kena ta on»,» sõnas hispaanlanna naerdes ning lisas, et nõustus Borgesiga ka selfie't tegema.