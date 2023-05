Tõusvat MMA-tähte ähvardab jala amputeerimine

Nimelt on senise karjääri jooksul neljast matšis kolm võitnud vabavõitleja kimpus Stafülokoki bakteriga, mis tema põletikus jalas pahandust teeb. Kuidas Schultz bakteri täpselt võis saada, on segane, kuid MMA-sportlaste puhul on väiksed vigastused ja marrastused igapäevane treeningprotsessi osa.

Treeningkaaslase Matthew Yung Lee-Manwari sõnul oligi Schultziga kõik hästi, kuniks austraallane läks paaripäevasele mägimatkale, kust naastes oli ta säär juba nõnda paistes ja valus, et neil tuli üheskoos arsti juurde minna.

«Talle tehti esmalt kortisooni süst, kuna kahtlustati midagi muud. Järgmisel päeval varises Tim aga voodist püsti tõustes kokku, mille peale toimetasime ta haiglasse,» sõnas Lee-Manwar.

Põletikus jala tõttu määrasid arstid Schultzile antibiootikumikuuri, kuid see ei aidanud. «Pärast seda ütlesid sealsed arstid, et tema jalg tuleb amputeerida. Selle peale viisime ta teise haiglasse, kus ta on olnud praeguseks üle nädala,» jätkas sparringupartner lisades, et prognoos ülemäära just paranenud pole. «Tim kaotab unistust jahtides ilmselt oma jala...»