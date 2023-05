Hüvasti mees- ja naispool! Soome tantsuspordiliit viskas sood ajaloo prügikasti

Säärane otsus võeti põhjanaabrite poolt vastu nädalavahetusel toimunud tantsuspordiliidu üldkogul. Edaspidi ei kutsu soomlased võistlustantsus pooli enam mees- ja naispooleks, vaid juhtijaks (viejäksi) ja järgijaks (seuraajaksi).

«Seda reeglimuudatust on juba paar aastat oodatud ja olen rõõmus, et see viimaks ka käiku läks. Töögrupp töötas selle muudatusettepaneku nimel väga pikka aega,» sõnas alaliidu president Leena Liusvaara.

Kuigi muudatuse üheks eesmärgiks on võimaldada samasoolistel paaridel võistlustest osa võtta, pole see ainus eesmärk. Liusvaara sõnul annab see noortele ka rohkem võistlusvõimalusi.

«See annab lugematule hulgale väikestele tüdrukutele võimaluse tantsida paaris, selle asemel et üksinda võistelda,» osutas ta tõsiasjale, et noormehi on võistlustantsus alati puudu.