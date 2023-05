Heiko Rannula: tahan treenerina jõuda tippliigasse, aga mul on veel pikk tee minna

Eesti treeneritaevasse võimsalt lennanud Heiko Rannula tüüris aasta tagasi meistriks Pärnu Sadama ning tänavu BC Kalev/Cramo korvpalli­mees­konna. Lisaks jõuti Kaleviga eurosarjas pool­finaali. Ent Rannula rõhutab, et ta on treenerina alles tee alguses ja minna on veel väga pikk maa.