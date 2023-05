Soome olümpiakomitee juht: ROK on olnud jahmatavalt venemeelne

Kuigi mitmed riigid, eriti Euroopas, on venelaste ja valgevenelaste rahvusvahelisse spordiellu naasmise vastu, siis märtsis soovitas ROK, et nad võiksid neutraalsete sportlastena võistlustel osaleda.

«Üldiselt võib öelda, et ROK organisatsioonina ja selle peakontoris Lausanne’is on olnud kogu sõja ajal jahmatavalt venemeelne,» tunnistas Vapaavuori Ilta-Sanomatele antud intervjuus.

«Fakt, et isegi nii karmid piirangud on Venemaa ja Valgevene sportlastele seatud, on osaliselt tänu individuaalsetele riikidele, rahvuslikele olümpiakomiteedele, spordialaliitudele ja Euroopa ministritele, kes on tekitanud sellise surve, et järgitaks karmi joont,» lisas ta.