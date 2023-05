Tamm kütab Rumeenias kirgi: muidugi soovisin tema jätkamist, aga otsus on bossi teha

Möödunud nädalal sõnas FCSB president Gigi Becali, et Tamm tuleval hooajal klubis ei jätka. Kusjuures veel märtsis oli ta öelnud, et Tamm on üks esimesi, kellega lepingut pikendatakse.

«Ma olen direktorite nõukogu president ja mul ei ole spordiga seotud kohustusi. InStati järgi oli ta mängija,, kellel oli enim võidetud kaitse- ja õhuduelle Rumeenia kõrgliigas. Otsus on bossi teha ja see ei ole, mida teised arvavad. Tema on see, kes otsustab, kes maksab ja hetkel otsime sellesse osakonda huvitavaid mängijaid,» lisas ta.