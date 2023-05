KOLUMN ⟩ Eesti naiste võrkpall rõkkab, kui oleme koos ühe asja eest väljas. Eesti eest!

Eeskujud tulevikuks

Turniiri korraldamine maksab aga palju. Milleks üldse selline investeering? Sest nii areneb kohalik võrkpall. Kui me soovime, et Eesti naiste võrkpall jätkaks oma tõusu, on oluline, et võimalikult paljud Eesti võrkpallinoored näeksid oma silmaga pikki hollandlasi, võimsaid prantslasi ja usinaid soomlasi, kes loodetavasti võitlevad Eesti oma naistega nagu võrdne võrdsega. Et noortel oleks ees konkreetsem pilt, mille poole püüelda. Et neil oleks, mida võrdluseks võtta. Et neil tekiks samasugune tunne, nagu minul karjääri alguses esimest korda «suurt võrkpalli» nähes: «Pagan, ma tahan ka sellist mängu mängida!”