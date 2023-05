Venemaa laskesuusakoondise peatreener ei usu, et nad lubatakse rahvusvahelise areenile

Pärast Ukraina sõja algust otsustas rahvusvaheline biatloniliit (IBU), et agressorriikide sportlased oma võistlustelt välja heita. Keeld jäi kehtima ka järgnenud hooajal.

Venemaa meedia uuris nüüd sealse koondise peatreenerilt Juri Kaminskilt, kas sel rindel on arenguid. «Ausalt öeldes ma ei usu, et meil lubatakse tuleval hooajal rahvusvahelistel kaasa lüüa,» ütles ta Championatile.

«Üldiselt me valmistume ikka korralikult. Arvan, et kellelgi pole midagi selle vastu, kui äkki on lõpuks kõige tähtsam võistlus MM, mitte Zlatousti spartakiaad.»