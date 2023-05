Edaspidi ei kutsu soomlased võistlustantsus pooli enam mees- ja naispooleks, vaid juhtijaks (viejäksi) ja järgijaks (seuraajaksi). Alaliidu üldkogul vastu võetud uute reeglite järgi võib näiteks ka traditsioonilised rollid muuta vastupidiseks – et naine on juhtija ja mees järgija.

Ehkki üks muudatuse eesmärke on võimaldada samasoolistel paaridel võistelda, pole see ainus põhjus, miks niisugune otsus vastu võeti. Soome tantsuliidu presidendi Leena Liusvaara väitel annab see noortele ka rohkem võistlemisvõimalusi.