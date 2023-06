Euroopa liiga kuningad tegid seda taas: Sevilla lõpetas Mourinho veatu seeria ning krooniti meistriks

Sevilla jaoks oli tegu juba seitsmenda Euroopa liiga tiitliga. Kusjuures neil on õnnestunud kõik korrad, kui on finaali jõutud. Ühtlasi lõpetati ka Roma peatreeneri Jose Mourinho uhke seeria, millega ta oli võitnud kõik viis eurosarjade finaali, milles on erinevaid meeskondi juhendanud.