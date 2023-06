Saudid saavadki järgmise tähe? Maailma üks paremaid ründajaid teatas koduklubile, et soovib 400 miljoni eurose pakkumise vastu võtta

Portaal Foot Mercato kirjutab, et Benzema andis Realile teada, et ei sõlmi klubiga lepingut ning kavatseb võtta vastu Al Ittihadi pakkumise, millega teenib kahe aasta peale umbes 400 miljonit eurot. See on sarnane palk, mida teenib Saudi Araabias Cristiano Ronaldo.