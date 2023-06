Tänak on Sardiinia eel enesekindel: peame kõik kaardid mängu panema

Tänak hoiab hetkel 81 punktiga MM-sarja üldarvestuses teist kohta, jäädes Toyota piloodist Kalle Rovanperäst maha 17 silmaga.

Portugalis rääkis eestlane korduvalt, et ei ole oma autoga rahul, kuid Sardiinia osas on Tänak natuke enesekindlam.

«Test oli väga vajalik. Portugalis, eriti teistel läbimistel, olin ma raskustes ja ei olnud oma parimas. Tähtis oli olla siin ja kui aus olla, siis Reiger (M-Spordi vedrustuse tarnija - toim.) tuli välja heade lahendustega, nii et me tegime samme edasi ja asi tundus parem,» avaldas Tänak Dirtfishile antud intervjuus.

«Kui hea see lõpuks on – test on erinevate tingimuste proovimiseks limiteeritud, aga me arenesime ja see on hea samm edasi,» lisas ta.

M-Sport oli ainus tiim, mis testis spetsiaalsest Sardiinia ralliks. Toyota testis korraga nii Portugali kui ka Sardiinia jaoks ning Hyundail otseselt Sardiiniaks eraldi testi ei olnudki. Kas see võiks anda eelise?

«Tiimidel on testipäevade kasutamisega erinevad strateegiad. Meie jaoks oli päris tähtis areneda enne siia tulekut ja hetkel on veel MM-sarja üldarvestus tihe, nii et peame kõik kaardid mängu panema. Pidime seda tegema,» rõhutas 2019. aasta maailmameister.

Kuigi Sardiinia on üks hooaja karmimaid rallisid, siis Tänaku sõnul on tänavune etapp eriti raske.

«Paistab, et oleme juba Safaril. Katsed on karmid, palju välja paistvaid kive, palju vertikaalsust. Katsed olid rajaga tutvumisel tavalisest karmimad. Sel aastal on katsete iseloom tehnilisem, kitsam, rohkem puude vahel ja mõnes kohas on puud tee peal. See on keeruline ralli,» rääkis pedaalitallaja.